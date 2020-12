Fundtur promove famtour com operadora de turismo e coloca destinos do MS em destaque

Bonito é uma das cidades mais turísticas de MS

Um famtour (viagem de familiarização) organizado pela Fundação de Turismo de MS (Fundtur), com a parceria de empresas do setor, reuniu 12 agentes de viagens parceiros da Agaxtur Operadora. A instituição é uma das operadoras emissivas com quem a Fundtur estabeleceu relacionamento para diversificar a oferta de pacotes e colocar MS em destaque em seu portfólio.

“Esse famtour é fundamental para dar evidência ao nosso produto nesse momento tão difícil que o setor enfrenta. A Agaxtur é uma das grandes operadoras brasileiras e é importante que eles possam avaliar todos os protocolos de biossegurança que o estado vem adotando durante a pandemia, pois hoje essa é uma das informações mais relevantes do produto turístico. Esperamos que esse famtour gere como resultado um aumento da oferta de produtos, de novos roteiros, e que promova uma integração ainda maior entre Campo Grande, Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena. E, claro, que isso naturalmente resulte num aumento de fluxo de turistas em 2021, com a parceria da operadora”, ressalta Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur-MS.

Segundo a gerente de Mercado da Fundtur-MS, Karla Cavalcanti, a instituição do Programa de Relacionamento com Operadoras pela Fundação de Turismo permite ao Mato Grosso do Sul um trabalho completo dentro da cadeia do turismo. “Esse trabalho consiste em atender gerentes de produto permitindo a compreensão do destino para criação de pacotes, participar de eventos colocando o Mato Grosso do Sul em destaque no portfólio das operadoras, além de treinamento com agentes e de realização de famtour para capacitá-los e permitir que tenham segurança em ofertar o destino a seus clientes. O resultado é estar em todos os estágios de decisão dentro das operadoras, criando uma cultura completa sobre o destino, suas particularidades e qualidade. Assim, o Mato Grosso do Sul constrói um posicionamento sólido na cadeia comercial do turismo, com melhores resultados tanto no curto como no longo prazos”, ressalta.

Ações com a operadora

Dentre as ações já realizadas com a operadora, estão capacitações para equipes de vendas, famtour no Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal) em janeiro de 2020 com a gerente de produtos e a participação do Mato Grosso do Sul no Shopping de Viagens Agaxtur de 2019 e 2020 (formato digital), que além de ofertar pacotes promocionais promove o Mato Grosso do Sul em diversas mídias junto ao público final: folhetos, spot em rádios, VTs em canais fechados de TV, comunicação visual em destaque nas lojas física. Em 2020, no formato digital, a ação contou com landing page dedicada ao destino, lives e posts patrocinados nas mídias sociais da Agaxtur, ações com influenciadores digitais, entre outras.

Em continuidade a esse relacionamento, de 24 de novembro a 01 de dezembro MS realizou o famtour nos seus principais destinos turísticos. Seguindo todos os protocolos de biossegurança, como medição de temperatura e oximetria, o famtour foi realizado em Campo Grande, Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal e contou com parcerias importantes como do Senac e Sebrae, além de empresários de agência, hotelaria e atrativos.

Apesar dos destinos já consolidados como Bonito-Serra da Bodoquena e Pantanal serem a demanda da ação, ela também foi utilizada para a construção de novos posicionamentos. Por isso, assim como defendemos que a capital não seja vista apenas como um destino de passagem, incluímos no famtour uma programação bem rica em atrativos e gastronomia. Isso oportuniza que o trade campo-grandense se aproxime de operadores emissivos e possa trabalhar para se inserir em pacotes turísticos do Mato Grosso do Sul.