Fundtur MS lança campanha educativa de retomada do turismo durante feira virtual da ABAV Collab

“Vem, mas vem de máscara!” é o mote da campanha de retomada do turismo de Mato Grosso do Sul

De olho na retomada segura da atividade turística, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS) desenvolveu uma campanha que prioriza a conscientização de turistas diante da necessidade de utilizar protocolos de biossegurança durante a pandemia de coronavírus. Intitulada ‘Vem, mas vem de máscara!’, a campanha será lançada oficialmente durante o ABAV Collab - Feira Virtual de Turismo, um dos maiores eventos do setor e que este ano acontece em formato digital pela primeira vez.

Segundo o diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, “sem contar o Plano de Retomada do Turismo, que teve ações emergenciais, estruturantes e planejadas, essa é a primeira ação de promoção dos nossos destinos depois do início da pandemia. Ela foi muito bem pensada e antes de lançarmos uma campanha como essa, esperamos que o trade turístico do MS se organizasse com os protocolos de biossegurança locais, que as empresas emissivas sul-mato-grossenses se reorganizassem e que a pandemia se estabilizasse aqui no Estado, o que já está acontecendo segundo os dados na Secretaria Estadual de Saúde. E claro, que os próprios turistas começassem a ter a intenção de viajar novamente”.

A campanha pretende valorizar os diferenciais do próprio turismo de Mato Grosso do Sul, que são tendências na procura por destinos nesta retomada, como a aproximação com a natureza, vida ao ar livre, baixa concentração de pessoas, além de valorizar características do destino como rios cristalinos, possibilidades de aventuras, fauna e flora do Pantanal e gastronomia. O posicionamento de diversidade de público, trazendo representação de casais heterossexuais e homossexuais, terceira idade, família e jovens foi mantido como em outras campanhas. Para a Fundtur é importante que todos os turistas consigam se ver nos destinos do MS, se sintam bem-vindos e também acreditem que terão suas necessidades atendidas.

As peças da campanha contêm um vídeo de 45 segundos, que será veiculado em redes sociais e aplicativos de mensagens, postagens de apoio para redes sociais com orientações sobre normas e protocolos a serem seguidos, anúncios em revistas especializadas em turismo e PDF para compartilhamento.

Para a gerente de Mercado da Fundtur MS, Karla Cavalcanti, a conscientização dos turistas sobre sua responsabilidade nesta retomada deve ter apoio dos governos, operadores, agentes e demais players do setor. “A nova campanha de promoção do turismo de Mato Grosso do Sul é educativa, de responsabilidade e apoio ao trade sul-mato-grossense. Não adianta somente mostrarmos que os empreendimentos do Estado adotaram as medidas de segurança e protocolos, que por sinal foi tudo muito bem feito. Porém, os destinos não podem assumir as responsabilidades dos turistas. Ou seja, não é opcional que o turista cumpra sua parte, mas um dever. O turismo só pode acontecer se todos os participantes, inclusive turistas, cumprirem com seu papel neste momento”, conclui.

Os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul não foram os primeiros a retomar as atividades no país, pois estavam providenciando protocolos de biossegurança que contemplassem a realidade local, já que a maior parte do atrativo sul-mato-grossense é de natureza e havia também a necessidade de manter o comprometimento de interferência mínima no meio ambiente. O processo de reabertura foi feito de forma consciente, tanto pelo Governo do Estado, quanto pela iniciativa privada, que opera com capacidade reduzida de atrativos, hotéis e serviços.

ABAV Collab

De 27 de setembro a 02 de outubro, o turismo de Mato Grosso do Sul participa do evento virtual ABAV Collab com estandes para os empresários fazerem atendimento a profissionais do setor, com cinco capacitações sobre os destinos do MS e espaço para promoção e divulgação de Pantanal, Bonito-Serra da Bodoquena, Campo Grande e Cerrado Pantanal. Confira mais informações no site www.abavcollab.com.br

Confira o vídeo do turista responsável:

https://youtu.be/qPsca64AJTg

https://www.youtube.com/embed/qPsca64AJTg " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Texto: Débora Bordin - Fundtur MS

Foto: @visitmsoficial