Fundtur descentraliza recursos e publica editais de apoio a projetos de fomento ao turismo

Apoio são voltados para OSCs e prefeituras de Mato Grosso do Sul - ( Foto: Governo do Estado MS )

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) publicou quatro editais de chamamento público para municípios e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do Estado. O objetivo é selecionar projetos para a execução de ações de fomento e apoio a eventos geradores de fluxo turístico (eixos temáticos: Ecoturismo, Evento Gastronômico, Turismo de Esporte e Aventura, Turismo de Negócios e Eventos), promoção, divulgação e apoio à comercialização dos destinos e produtos turísticos da Região Caminho dos Ipês, Cerrado Pantanal e Rota Pantanal Bonito. Na próxima semana será publicado um quinto edital, este de apoio à região Cerrado Pantanal.

O diretor-presidente explica que a publicação de editais para apoio financeiro é uma das ações do Plano de Retomada do Turismo. “Essa é uma das ações que visam apoiar a retomada do turismo e que, neste caso, é a descentralização de recursos financeiros para as regiões turísticas. Os editais de eventos geradores de fluxo é algo contínuo e que estamos mantendo mesmo num ano tão difícil como esse. Adicionamos agora recursos para a parte de promoção e apoio à comercialização, entendendo que as regiões turísticas e os empresários estão com muita dificuldade nesse momento de pandemia e ações de promoção e de comercialização são fundamentais para a retomada. Isso vai dar condição para que eles executem os projetos, a partir das estratégias regionais alinhadas às estratégias da FundturMS e das campanhas, que serão implementadas a partir do final deste ano. Esperamos que isso possa auxiliar, em curto prazo, na recuperação do setor”.

Foram publicados dois editais de eventos geradores de fluxo turístico, voltados para OSC e Prefeituras de todo o estado (editais 03 e 04/2020); e dois editais de promoção e apoio à comercialização (editais 05 e 06/2020), voltados para cada região que tenha produtos turísticos para oferecer. As regiões contempladas nos editais são Caminho dos Ipês e Rota Pantanal Bonito, esta última (Pantanal e Bonito-Serra da Bodoquena) unificada no mesmo edital porque, segundo Wendling, faz parte da estratégia da FundturMS trabalhar as ações de promoção e comercialização da rota de forma integrada.

Sobre os projetos de ações de fomento e apoio a eventos geradores de fluxo turístico de OSCs e prefeituras, Wendling ressalta que “por conta da pandemia, estamos priorizando os eventos ao ar livre, de natureza e de baixa aglomeração. Os proponentes deverão, inclusive, comprovar a adoção dos protocolos de biossegurança”. O valor total dos cinco editais é de R$ 800 mil, valor que será dividido entre os projetos selecionados e aprovados pela comissão de seleção da Fundação.

Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, esta é uma ação importante para o setor. “Nesse momento tão difícil para o turismo, que é uma das atividades mais afetadas pela pandemia, esta iniciativa serve como apoio à retomada deste setor importante para o desenvolvimento econômico e geração de empregos no MS. E esse projeto de descentralização dos recursos permite que o setor – tão impactado financeiramente, ganhe um fôlego para promover seus atrativos, gerando renda e aquecendo a economia de diversos municípios”, finaliza.

Informações

A participação das OSCs e Municípios é gratuita e será realizada por meio da entrega de envelope, contendo a proposta, que deve ser entregue e protocolado na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Avenida Afonso Pena, 7000 – Portal Guarani, em Campo Grande). Estas propostas podem ser enviadas pelo Correios e estão sujeitas aos mesmos cronogramas apresentados nos editais. As datas finais para entrega de cada edital, anexos para preenchimento e o edital com todas as informações sobre forma de apresentação dos Projetos Básicos e dos Planos de Trabalho, documentação, processo de seleção, cronograma, entre outras informações, podem ser acessados no www.turismo.ms.gov.br/editais-e-convenios.