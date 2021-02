Fundtur assina termos de colaboração com selecionados em editais de apoio ao turismo do MS

Campo Grande - Caminho dos Ipês - (Foto: Edemir Rodrigues)

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS) assinou, na última semana, mais cinco termos de colaboração com entidades e municípios selecionados nos editais de apoio a eventos geradores de fluxo turístico, promoção, comercialização e execução de levantamentos estatísticos, publicados em 2020.

Este ano os editais para execução de ações de promoção, divulgação e apoio à comercialização dos destinos e produtos turísticos contemplam a Rota Pantanal-Bonito, que será executado através do Convention Bureau de Bonito; e a região turística Campo Grande - Caminho dos Ipês, através da seleção do Campo Grande Destination. Esta região engloba os municípios de Campo Grande, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.

Para o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, são termos de colaboração importantes para o turismo sul-mato-grossense. “Descentralizamos os recursos financeiros para apoio a ações de promoção e comercialização das principais regiões turísticas do Estado e agora estamos assinando com as regiões turísticas Campo Grande - Caminho dos Ipês e Rota Pantanal Bonito. Estamos dando apoio a eventos também, especialmente os eventos esportivos out door como o 5° Trail Run Serra da Bodoquena, organizado pelo Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máxima Social, para que os destinos tenham fôlego nesse momento de pandemia e, aos poucos, recuperem turistas. Isso vai ajudar os empresários que estão nessas regiões turísticas” salienta.

Destaque também para o apoio da Fundtur ao projeto para a realização de pesquisas, execução de levantamentos estatísticos e a produção de relatórios sobre a Matriz de Insumo - Produto do Turismo de Mato Grosso do Sul, que teve como entidade selecionada o Instituto de Pesquisa Fecomércio - IPF.

Os editais de Chamamento Público que a Fundação de Turismo MS vem realizando desde 2017, objetivam a democratização do acesso aos recursos disponíveis para o fomento do turismo de Mato Grosso do Sul.