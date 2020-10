Kits esportivos são distribuídos durante entrega de escola reformada pelo Governo em Maracaju

Kits esportivos são distribuídos em entrega de escola reformada em Maracaju - ( Foto: Governo do Estado MS )

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) distribuiu kits de materiais esportivos durante cerimônia de entrega da reforma da Escola Estadual Manoel Ferreira de Lima, em Maracaju, nesta terça-feira (13). A instituição de ensino foi totalmente revitalizada pelo Governo do Estado, com recursos próprios no valor de R$ 5.381.377,43.

O investimento oportunizará melhor aprendizado e conforto, ampliando a capacidade para até 1.575 alunos nos turnos matutino, vespertino e noturno. Com 46 anos de existência, foi a primeira reforma da escola, considerada a maior em número de alunos do município.

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que a restauração da escola era um pedido antigo da comunidade e que a educação é prioridade do Estado. “Quando começamos o Governo em 2015, foi um começo difícil, tivemos que fazer umas escolhas. O governante tem que escolher prioridades e, às vezes, decisões impopulares para não deixar o Estado quebrar. E, graças a Deus, nós vamos fazer ao final de 2022 a entrega de todas as 345 escolas estaduais restauradas e recuperadas nos 79 municípios. É importante não só porque melhora a qualidade do aprendizado aos alunos, mas o trabalho dos funcionários da educação”.

Aliado à educação, o esporte também é tratado como política pública essencial pela administração estadual. A solenidade contou com a presença do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, que fez a entrega dos materiais esportivos, que beneficiarão os alunos durante as aulas de Educação Física e treinamento desportivo, oferecido pelo Programa MS Desporto Escolar (Prodesc). O conjunto inclui bolas de voleibol, futebol de salão, handebol e basquetebol; bola de borracha; rede de voleibol, futebol de salão e handebol; cones e bomba de inflar.

“A quadra poliesportiva da escola foi totalmente reconstruída, com ginásio coberto e será fundamental para aprimorar as técnicas de crianças e jovens nas práticas desportivas, nas aulas de Educação Física e nos treinamentos de rendimento no contraturno das aulas”, destacou Miranda. “Além disso, com um material de qualidade, tudo fica melhor. Quem pratica fica ainda mais motivado a frequentar as aulas. Então, nosso objetivo é fomentar e auxiliar no desempenho destas atividades com essa entrega dos kits”, completou.

Praticamente reconstruída

Além da quadra de esportes, a reforma da Escola Estadual Manoel Ferreira de Lima contemplou a ampliação do espaço físico com uma nova estrutura de dois andares, elevador panorâmico e painéis fotovoltaicos com capacidade para produzir energia solar para toda a escola e ainda distribuir para outras unidades de ensino da cidade, unindo economia e preservação do meio ambiente. As obras tiveram início em junho de 2018 e os alunos foram distribuídos para outras unidades.