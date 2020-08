Fundação Social do Trabalho oferece 30 vagas para curso 100% EAD

Curso Excel EAD - (Foto: PMCG/DIVULGAÇÃO)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta segunda-feira, 30 vagas para o curso de Introdução ao Excel, 100% EAD (ensino a distância).

Mesmo com a pandemia do Novo Coronavírus várias pessoas procuram qualificação para o mercado de trabalho, sendo assim, a Funsat oferece a oportunidade do curso 100% EAD, proporcionando que o aluno conclua o curso à distância.

As inscrições estão abertas para o Curso de Introdução ao Excel, são 30 vagas com carga horária de 40 horas. Para se inscrever basta enviar um e-mail para Fundação e preencher um formulário de inscrição que deverá ser preenchido com seus documentos pessoais e comprovante de residência.

Serviço:

Inscrição: cursosfunsat2020@gmail.com

Informação: 40420585

Endereço: Rua 14 de Julho 992, Vila Glória