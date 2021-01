Fundação Casa retoma visitas presenciais a partir de hoje

Fundação Casa - (Foto: Jornal Em Pauta)

A Fundação Casa, no estado de São Paulo, autorizou, a partir de hoje (15), visitas presenciais de familiares aos internos. Também poderão ter contato com os jovens os parceiros do Programa de Assistência Religiosa.

De acordo com a fundação, antes de ter acesso aos menores, o visitante deverá ter a temperatura auferida, responder a um questionário sobre o estado de saúde e preencher uma declaração de que não pertence ao grupo de risco. Também deverá utilizar máscara durante todo o período da visita e tomar os cuidados com a higiene.

Pessoas com temperatura corporal acima de 37,2ºC ou que tenham tido contato com suspeitos ou diagnosticados com a covid-19 há menos de 14 dias não poderão realizar a visita.

Segundo a Fundação Casa, cada jovem poderá receber uma visita quinzenal de um membro da família, previamente autorizado pelas equipes do centro socioeducativo. A duração da visita familiar presencial será de uma hora, com distanciamento social de dois metros, em local aberto. A cada hora será permitido o ingresso de até 15 familiares nos centros de reabilitação.