Fronteira da Bolívia com Corumbá foi aberta neste final de semana

Desde o final da manhã de ontem (5), o tráfego de pedestres e de veículos foi liberado na fronteira da Bolívia com Corumbá.

A medida está respaldada em um “acordo” de reciprocidade de cidades gêmeas, ou seja, em municípios fronteiriços, a população que vive nas cidades, pode transitar entre uma fronteira e outra, seguindo as determinações e leis de cada país.

No Brasil, por Corumbá e Bolívia, pelas cidades de Puerto Quijarro e Puerto Suárez. Agente da Polícia Federal e também servidor da Receita Federal, que estão atuando no Posto Esdras, que fica no limite territorial dos dois países.

A fronteira não está aberta, apenas moradores dessas cidades podem cruzar os territórios que delimitam a área de cada nação. A Bolívia já havia publicado decreto, no qual liberava a entrada de bolivianos e estrangeiros no país. No entanto, especificou que os estrangeiros se restringem a moradores apenas de Corumbá e Ladário, que comprovem com documento, residência em uma das cidades. O mesmo com moradores de Puerto Suárez e Puerto Quijarro ao atravessar neste sábado para Corumbá.

Horário restrito

Apesar da liberação, há horário para que a fronteira permaneça aberta. Neste sábado, o horário liberado foi até às 16h, seguindo decreto da cidade de Puerto Quijarro. Teve boliviano que passou da hora e teve que retornar, pois militares da Armada Boliviana, fecharam a passagem com cones.

De segunda a sexta-feira, fica liberado das 06h às 20h; sábados e domingos, das 06h às 16h. A Polícia Federal deve verificar a questão da entrada de veículos estrangeiros em Corumbá, porém, até o momento, dos dois lados, os moradores estão podendo entrar com os carros.

A Prefeitura de Corumbá emitiu nota na manhã de sábado e disse entender que "a norma de vigência municipal não poderia interferir nos respectivos decretos de abrangência federal da Bolívia e do Brasil". Também reiterou que "com os números da pandemia em Corumbá e no Estado, reabrir a fronteira nessas condições poderia colocar em risco todas as ações de controle e tratamento da Covid-19".