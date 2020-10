Fortes ventos causados pelo temporal de ontem, deixa 19 mil residências sem energia em Campo Grande

Chuva em Campo Grande - (Foto: Geliel Alves/Arquivo)

Apesar da chuva ser notícia positiva, moradores da Capital puderam observar em alguns pontos os estragos deixados pelos fortes ventos que acompanharam o temporal na tarde de ontem (14). A concessionária Energisa, afima que cerca de 19 mil clientes ficaram sem energia em Campo Grande.

Até o momento, 11 mil clientes distribuídos nos bairros Maria Aparecida Pedrossian, Aero Rancho, Vila Piratininga, Universitário, Parque Residencial União, Vila Popular, Vila Bandeirantes, Nova Campo Grande, Portal Caiobá, Santo Amaro, Rita Vieira e Vila Nasser, permanecem sem energia.

A distribuidora destaca que 40% das interrupções foram decorrentes de árvores e galhos em contato com a rede elétrica, e 30% de objetos lançados à rede.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) foram atendidas 30 ocorrências por queda de árvores, em nove delas foi preciso interditar vias públicas.

Segundo o CBMMS devido a força dos ventos algumas quedas de árvores danificaram patrimônios como muros, telhados, portão, fiação elétrica e um carro. As ocorrências foram generalizadas na capital. Não houveram bairros específicos com maior número de ocorrências.

A previsão para o pós temporal no MS não difere do dia anterior. O Estado possui duas zonas de alerta para 'perigo' de temporais e uma faixa para 'potencial Perigo'. Ao avançar do dia a previsão é de chuva com ventos mais moderados. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia.

Por meio de nota, a Energisa afirma que continuam atuando com reforço para restabelecer o fornecimento.