Forte chuva de granizo atinge Curitiba; ruas e rodovias ficaram cobertas de gelo

Em alguns lugares, o granizo chegou a cobrir ruas e rodovias de gelo - (Foto: Divulgação)

Curitiba foi acometida por um forte granizo nesta terça-feira (3). Várias regiões da capital paranaense foram atingidas pela chuva com pedras de gelo de tamanho considerável para causar estragos em casas e carros. Novos eventos do tipo podem ocorrer novamente pelas próximas horas, é o que alerta a Defesa Civil do município.

O fenômeno pegou a cidade de surpresa. Relatos dão conta de que o granizo teria durado por pouco tempo em uma região de Curitiba. Já outras pessoas contaram que o ocorrido perdurou.

Ainda segundo a Defesa Civil de Curitiba, as pancadas de chuva com granizo, que também ocasionaram fortes ventos na cidade, atingiram principalmente as regiões dos bairros Boqueirão, Cajuru, Boa Vista, Bairro Novo, Tatuquara e Centro.

Telhados foram danificados em 65 casas. Em Boqueirão e Tatuquara, duas árvores caíram. Não há informações sobre vítimas ou pessoas que precisaram deixar suas casas em virtude da chuva.

O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) explica que o encontro da umidade vinda do oceano com a atmosfera aquecida na região leste do estado é o que motiva tais fenômenos.

O volume da chuva de granizo foi notável. Em alguns lugares, chegou a cobrir ruas e rodovias de gelo.