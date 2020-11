Fort Atacadista realiza campanha para arrecadar doação para Asilo São João Bosco

O Asilo São João Bosco, em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A promoção "Virou Prêmios", lançada pelo Fort Atacadista, além de contemplar os clientes com dezenas de prêmios, irá ajudar oito instituições filantrópicas, dentre elas, o Asilo São João Bosco, em Campo Grande. E o cliente que for o primeiro colocado nos sorteios poderá escolher a instituição que ganhará junto com ele o valor de R$ 10 mil em dinheiro e R$ 3 mil em produtos. A promoção é válida para maiores de 18 anos e em todos os estados onde a bandeira Fort está presente: Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

O Asilo São João Bosco foi fundado em outubro de 1927 e atualmente atende a 73 idosos. "Lá se vão 97 anos e o asilo continua firme em sua missão de promover, resgatar e restaurar a dignidade de seus assistidos, por meio de um serviço que considera a pessoa idosa em todas as suas dimensões: biológica, psicológica, social e espiritual", destaca a superintendente da instituição, Cleo Shammah.

A promoção contempla, ainda, os clientes que comprarem produtos da Ambev, com dezenas de prêmios – entre eles um automóvel Honda City e duas motos Honda CG 0 Km. Podem participar clientes com compras efetuadas desde o último dia 30 de outubro até 29 de novembro de 2020 em qualquer uma das 42 unidades do Fort Atacadista no país. Para concorrer, a cada R$ 50,00 em compras de produtos Ambev o cliente ganha cinco números da sorte; e ao comprar produtos em destaque é adicionado um número da sorte extra para cada marca adquirida. Após a compra dos produtos indicados é necessário realizar um cadastro no site da promoção.

Além do carro e das motos, entre os prêmios também estão 10 cervejeiras Brahma Duplo Malte, cinco celulares iPhone 11 PRO e nada menos que 100 vales-compra no valor de R$ 500,00. "É uma oportunidade de fazer as compras nas lojas do Fort virarem prêmios; e se tratando de marcas tão consolidadas e queridas pelos brasileiros, é ainda mais fácil participar e concorrer", analisa Rafaellen Duarte, coordenadora regional de marketing do Fort Atacadista no Centro-Oeste.

São 18 marcas da Ambev em destaque, que garantem números da sorte extra para aumentar as chances de ganhar: Brahma Duplo Malte, Skol Beats, Bohemia, Skol Duplo Malte, Original, Colorado, Budweiser, Stella Artois, Corona, Hoegaarden, Patagonia, Serra Malte, Guaraná Antarctica, Pepsi, H2OH!, Sukita, Gatorade, Água Tônica. E ao escolher o Vuon Card – cartão de crédito exclusivo do Grupo Pereira, para compras e benefícios exclusivos nas lojas do Fort Atacadista – o cliente ganha cupons em dobro, aumentando as chances de levar um dos prêmios para a casa.

Mais informações e regulamento da promoção, basta acessar o site: www.fortatacadista.com.br/viroupremios.