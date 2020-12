Fort Atacadista realiza ação de solidariedade para arrecadar alimentos em Campo Grande

A campanha "Chega Junto para Doar" segue até o dia 20 - (Foto: Divulgação)

Para dar o suporte a famílias carentes neste momento de festas, o Fort Atacadista lançou hoje (1º) . O objetivo é levar às ONGs as doações feitas nos atacarejos espalhados nos estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal.

A campanha "Chega Junto para Doar" segue até o dia 20. Em Campo Grande, a divulgação é feita em parceria com a rádio Cidade 97 FM e com a TV Record MS.

"Quem quiser contribuir, na hora das compras pode já deixar sua doação. Ela pode ser comprada aqui nos nossos atacarejos ou mesmo trazida de casa. O que importa é colaborar para que o Natal das famílias mais carentes seja momento de celebração", lembrou a coordenadora de Marketing do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte.

Os pontos de coletas estão distribuídos em todas as unidades de Campo Grande. Todas as doações serão destinadas para o Educandário Getúlio Vargas para atender as demandas mais emergenciais.

Serviço