Fort Atacadista promove a Semana da Pátria com ofertas em centenas de itens

O objetivo é promover uma série de incentivos e ofertas especiais para aquecer a economia do país

Inspirada pela Black Friday dos Estados Unidos, no Brasil, pelo segundo ano consecutivo, será realizada a Semana Brasil, campanha no mês de setembro que foi abraçada por dezenas de empresas do comércio varejista. O objetivo é promover uma série de incentivos e ofertas especiais para aquecer a economia do país. O Grupo Pereira, o 5º maior varejista do Brasil segundo o mais recente ranking da ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados, também passa a integrar o movimento. Em todas as 41 lojas do Fort Atacadista, uma das bandeiras administradas pelo grupo, será realizada a "Semana da Pátria", entre os dias 7 e 13 de setembro, que promete preços ainda mais baixos em centenas de itens. A iniciativa também homenageia o Dia da Independência do Brasil.

De acordo com o gerente nacional de marketing do Fort, Celso Furtado, serão sete dias com ofertas imperdíveis em todos os estados onde a rede está presente. "É uma oportunidade para as famílias, os transformadores e os comerciantes garantirem preços ainda mais atrativos em produtos diversos, seja mercearia, bebidas, perecíveis e bazar. E em vez de concentrar as ofertas em um único dia, o consumidor terá uma semana inteira para realizar suas compras", explica Furtado.

Neste ano, a Semana Brasil será coordenada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e visa celebrar a retomada responsável, com segurança, da economia e dos empregos. "Estamos mobilizando o varejo para buscar as melhores formas de viabilizar as ações promocionais. É uma ação totalmente suprapartidária, que trará benefícios para a economia do país como um todo", afirma o conselheiro do IDV, Marcos Gouvêa de Souza.

Mesmo no feriado de 7 de setembro, todas as lojas do Fort Atacadista manterão seu horário de funcionamento normalizado – como já é de praxe na rede. Somente no estado de Mato Grosso do Sul, são sete unidades do atacarejo; a rede também está presente nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso e no Distrito Federal.