Há mais de quatro horas, fogo permanece intenso em supermercado

Imagem aérea do local mostra a dimensão do incêndio - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Desde o fim da tarde de hoje (13), o incêndio que acomete a loja do Atacadão, próxima ao aeroporto, permanece intenso. Equipes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Choque da Polícia Militar e caminhões da INFRAERO (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) auxiliam na operação para conter o fogo.

Em nota, o Atacadão disse que "imediatamente a brigada de incêndio da loja atuou para esvaziar o local e, felizmente, ninguém ficou ferido no incidente". A loja ainda reitera que está à disposição das autoridades para colaborar com a apuração dos fatos.

Uma das maiores preocupações dos militares era um tanque de material altamente inflamável localizado ao lado do depósito do estabelecimento. Segundo o tenente-coronel Fernando Carminatti, o cilindro já foi isolado, está protegido e as chamas estão confinadas em outra região do supermercado.

Carminatti ainda explicou que os bombeiros utilizam no local produtos como água e LGE (líquido gerador de espuma). Este último cria uma camada de filme que retarda o fogo e, posteriormente, o extingue.

Consultada, a assessoria de imprensa da INFRAERO disse que o Aeroporto Internacional de Campo Grande opera normalmente, embora a região aeroportuária se localize muito próximo ao incêndio e a fumaça esteja a cerca de 30 metros.