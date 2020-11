Fim de semana será de tempo instável e temperaturas em elevação

O fim de semana em Mato Grosso do Sul deverá manter as condições de tempo registradas ao longo desta semana, com pancadas de chuva no final do dia favorecidas por uma massa de ar quente e úmido que predomina sobre grande parte do País.

Tendência de precipitação do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) apontam que as chuvas devem continuar pelo menos até dia 26 de novembro no Estado.

Para esta sexta-feira (13) a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com expectativa para pancadas de chuva em algumas áreas. Existe possibilidade de chuva frequente na área centro-norte, onde é necessário que a população fique atenta a possíveis condições adversas como chuvas intensas, ventos fortes e raios.

Os índices de umidade relativa do ar possuem variação entre 95% a 40% ao longo do dia. Vento fraco a moderado com possibilidade para rajadas especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste e central.

As temperaturas neste dia podem atingir mínima de 20°C e máxima de 37°C. Para a capital a variação está estimada em 22°C a 30°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm