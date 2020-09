Fim de semana promete temperaturas acima dos 40°C em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul continua em alerta para onda de calor e baixa umidade do ar. Válido até domingo (13) o aviso emitido pelos institutos de meteorologia sinaliza risco potencial à saúde humana, ou seja, é preciso redobrar os cuidados habituais, especialmente com idosos e crianças, pois a umidade do ar ficará entre 20% e 12% e as temperaturas acima dos 40°C.

Entre as instruções para aliviar o desconforto e cuidar da saúde estão: ingerir bastante líquido, evitar atividades físicas, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratantes para pele e protetor solar, usar soro fisiológico nos olhos e narinas, além de umidificar os ambientes seja com aparelhos, bacias com água ou toalhas molhadas.

Para esta sexta-feira (11) as condições são de tempo firme com predomínio de sol, poucas nuvens e baixa umidade do ar. A variação da umidade relativa do ar está estimada entre 60% a 10%, considerado estado de emergência a saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O dia será marcado por uma grande amplitude térmica com a mínima de 19°C e a máxima podendo chegar aos 42°C. Confira as condições previstas para algumas cidades do Estado.

Campo Grande: 23°C e 38°C

Dourados: 23°C e 39°C

Três lagoas: 24°C e 40°C

Corumbá: 23°C e 41°C

Quando chove?

Para quem está se perguntando sobre a chegada da chuva para amenizar a sensação de deserto que atinge o Estado, ela deve chegar de forma isolada a partir do aumento de nuvens entre os dias 15 e 17 em algumas regiões, segundo o meteorologista Nathálio Abraão. As condições atuais de predomínio da massa de ar seco só devem enfraquecer após o início da primavera no dia 22 de setembro.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues