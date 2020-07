Fim de semana começa com calor de 36°C mas clima muda a partir de sábado

A climatologia indica sexta-feira de céu parcialmente nublado a claro nas regiões pantaneira, central, sudoeste e sul do Estado. - (Foto: Edemir Rodrigues)

A sexta-feira (24.7) começa com tempo firme em Mato Grosso do Sul, mas mudanças devem ocorrer ao longo do fim de semana que pode ter ligeira queda de temperatura no sábado (25) provocado pela atuação de um cavado amplificado que avançará de oeste e irá interagir com a frente estacionária na Argentina e dará origem a uma onda frontal, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). As mudanças serão nas temperaturas mínimas relativamente mais baixas durante a madrugada e manhã que podem chegar aos 6 °C.

"Entre a sexta-feira (25) e o sábado (26) as temperaturas entrarão em declínio em áreas do sul do Brasil, MS, sul e oeste de MT, sul de SP, sul de RO e sul do AC". Conforme o Cemtec esse sistema frontal se afastará para o oceano e não irá mais influenciar no continente. Porém a partir de segunda-feira (28) uma nova frente fria avançará da Argentina para o sul do Brasil.

A climatologia indica sexta-feira de céu parcialmente nublado a claro nas regiões pantaneira, central, sudoeste e sul do Estado. Nas demais áreas o céu fica claro a parcialmente nublado. Não há expectativa de chuva para Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar segue em estado de alerta, com índices podendo atingir os 20% em algumas regiões. O vento fica fraco a moderado em todas as regiões, e há possibilidade de rajada de vento na região sul. As temperaturas poderão variar entre de 13 ºC a 36 °C e na capital a variação está estimada em 19 °C a 32 °C.

Para o sábado (25) a previsão é de queda de temperaturas. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado nas regiões pantaneira, central, sudoeste e sul. Nas demais áreas o céu fica parcialmente nublado a claro. Mesmo com o aumento de nuvens neste dia, não há expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar estará em estado de atenção podendo variar entre 25 % a 75%. Vento moderado com rajadas, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste e sul. As temperaturas poderão variar entre de 6 °C a 33 °C e na capital variação está estimada em 16 °C a 28°C. A queda de temperatura estimada terá pouca influência nos setores norte e bolsão.