Filósofo Mário Sérgio Cortella encerra série de lives CBN em Ação

O filósofo e professor Mário Sérgio Cortella - (Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (04), às 18h30, o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella encerra o ciclo de encontros do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020. O pensador irá abordar o tema “Atitude e Sentimento Para o Futuro”, com transmissão no Facebook do Sebrae/MS e nos canais da CBN e do Grupo RCN.



Após nomes consagrados como os ex-ministros Ricardo Barros, Maílson da Nóbrega, Roberto Rodrigues, e outros destaques como o médico e palestrante Eugênio Mussak e o CEO do instituto Great Place to Work Brasil (GPTW), Ruy Shiozawa, a edição deste ano do projeto será fechada por Cortella.



A série de transmissões busca discutir temas de relevância para a recuperação pós-pandemia, para a economia e a gestão de pessoas. O Sebrae/MS é um dos parceiros da iniciativa por enxergar uma oportunidade de capacitação para empresários e lideranças.



“Acreditamos que discussões com as grandes lideranças do país em mercado e gestão poderão contribuir levando informação relevante para a tomada de decisão dos empresários”, destaca o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro.



Sobre o palestrante

Sucesso de público, Mário Sérgio Cortella atraiu uma multidão que lotou o Diamond Hall em 2019, durante a versão presencial do CBN em Ação. O filósofo tem mais de 4 milhões de seguidores em redes sociais. Autor de diversas obras, é colunista do Academia CBN e doutor em educação. Foi secretário Municipal de Educação de São Paulo entre 1991 e 1992.