Fiems e Comper realizam parceria para iniciar consultorias em alimentos e bebidas

Referência em tecnologia e inovação na área de alimentos e bebidas, o IST Alimentos e Bebidas (Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas), localizado em Dourados, tem como foco o desenvolvimento da indústria, mas também pode auxiliar diferentes empresas que queiram melhorar seus processos. Um exemplo disso foi a parceria firmada com a Rede Comper de Supermercados para uma série de consultorias que vão desde serviços para melhor conservação de alimentos até estudo para verificar oportunidade de melhoria.

Segundo o gerente do Senai de Dourados, Rogério Mattos, o IST Alimentos e Bebidas é um instituto completo, com uma infraestrutura de excelência e equipe altamente capacitada para auxiliar nos processos produtivos. “Nosso foco é a indústria, mas é interessante quando somos procurados por um grupo supermercadista porque é uma oportunidade de auxiliar outros setores econômicos com nossa expertise e o conhecimento técnico produzido aqui pode ser absorvido por quem deseja inovar”, afirmou.

A coordenadora do IST Alimentos e Bebidas, Maria Carolina Silva Pego, ressaltou que os trabalhos já tiveram início em fevereiro e estão sendo desenvolvidos em Campo Grande (MS), nas unidades do 5ª Gama e nas 11 lojas localizadas no município, com previsão de conclusão em maio deste ano. “A aproximação com a rede de supermercados é de suma importância para a prospecção dos serviços de IST Alimentos e Bebidas pois abre novos caminhos para um novo ramo de atuação que seria o varejo”, destacou.

Serão realizados serviços de implementação de tratamento térmico-branqueamento por uso de água quente, shelf life, que significa tempo de prateleira dos produtos e estudo de viabilidade técnica de oportunidades de melhorias. “O serviço de implementação de tratamento térmico-branqueamento por uso de água quente consiste em realizar a adaptação da linha de produção para adequação dos processos produtivos, para que frutas, legumes e verduras passem por uma técnica de conservação em que ficam por cerca de 4 minutos em água a 90ºC e em seguida colocado em água a 2ºC por dois minutos”, explicou Maria Carolina Pego.

Ela reforçou que objetivo dessa técnica é garantir a qualidade microbiológica dos alimentos e aumentar seu tempo de prateleira. Com relação a esse tempo de prateleira, a consultoria de shelf life trata-se da análise de vida útil do produto, ou seja, o tempo em que ele permanece fresco e apto para o consumo. “Deste modo serão realizadas análises físicas e químicas, microbiológicas e sensoriais nos produtos branqueados”, acrescentou a coordenadora do IST Alimentos e Bebidas.

Já no estudo de viabilidade técnica de oportunidades de melhorias, serão feitas visitas técnicas nas lojas do Comper a fim de identificar as oportunidades de melhorias existentes para os setores de produtos de panificação e frutas, legumes e verduras. “Ao final, iremos elaborar um relatório de viabilidade técnica com tudo o que foi identificado e com as propostas de melhorias”, finalizou Maria Carolina Silva Pego.