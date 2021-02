Fevereiro termina com pancadas de chuva e máxima de 36°C em Mato Grosso do Sul

Os ventos estarão moderados em todo Estado - (Foto: Geone Bernardo)

O mês de fevereiro termina neste domingo (28) e as condições de tempo estimadas são de céu parcialmente nublado em praticamente todo Estado e há possibilidade de pancadas de chuvas, especialmente nos setores norte e bolsão.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima pede que a população fique atenta a chuvas localmente intensas e raios que podem ocorrer nestas áreas.

A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 45% a 95% no decorrer deste dia, e os ventos estarão moderados em todo Estado.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 17°C e máxima de 36°C. Para a capital a variação está estimada em 19°C a 31°C.

Chuvas de fevereiro

Relatório de chuva com dados registrados nas estações do Cemtec até o dia 26 de fevereiro, mostram que cinco municípios do Estado ficaram acima da média esperada para o mês: Aquidauana, Itaquiraí, Porto Murtinho, Santa Rita do Pardo e São Gabriel do Oeste. O acumulado esperado para o mês em todo Estado era de 4972,1 milímetros, mas o registrado está em 2974,7 milímetros.

“De forma geral, Mato Grosso do Sul ainda se encontra abaixo da média com total de chuva em torno de 60% do esperado para o mês. Durante o mês, houve chuvas concentradas em poucos dias e com grandes volumes, houve um período de sem chuvas no MS associado ao predomínio de uma massa de ar seco”, avalia a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues.