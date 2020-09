Festival de Música Rádio MEC anuncia vencedores hoje

Após quatro meses e com 1.029 músicas inscritas, a 12ª edição do Festival de Música Rádio MEC vai anunciar as vencedoras nesta sexta-feira (25). A cerimônia será transmitida pelas páginas do Facebook, YouTube e Twitter da TV Brasil, pelo site das Rádios EBC e nesta página (no player abaixo) a partir das 20h.

Assista ao vídeo que será exibido na abertura da live de hoje

Vídeo: Roteiro e edição: Edgard Matsuki , Edição imagens : Alex Ribeiro, Arte: Daniel Dresch e Bruno Godinho

A cerimônia terá a apresentação do radialista Tiago Alves e performances da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), do acordeonista Marcelo Caldi, do grupo Farra dos Brinquedos e da cantora Nilze Carvalho.

Ao todo, 22 composições concorrem aos nove prêmios do festival. Na final, 12 músicas disputam na categoria Voto Popular, três músicas ao prêmio de melhor composição e melhor intérprete na categoria Música Clássica, três concorrem ao prêmio de melhor composição e melhor intérprete na categoria Música Instrumental, três ao prêmio de melhor composição e melhor intérprete na categoria Música Infantil e outras três disputam o prêmio de melhor composição e melhor intérprete na categoria MPB.

Classificado para a final nas categorias Voto Popular e Música Instrumental, o músico Ivan Melillo se diz honrado pelo reconhecimento e destaca a importância do festival. “O festival da MEC sempre teve muita relevância no cenário cultural brasileiro, com ou sem pandemia. Para mim, é um trabalho de anos sendo reconhecido”, diz. Além de Melillo, o único compositor classificado para a final em duas categorias é Chico Oliveira, que morreu no início deste ano.

A compositora Ângela Brandão, que concorre na categoria Música Infantil, diz que está ansiosa pelo resultado. “Eu me senti muito feliz e muito honrada de ver meu nome na final. Uma música nossa com a chancela da Rádio MEC é muito especial. Agora eu tô aqui na torcida, né? Vamos ver”, afirmou. Ângela também destacou que o Festival de Música Rádio MEC teve uma importância maior neste ano.

“Eu acho que os festivais sempre tiveram um papel muito importante pra música popular brasileira, basta ver na história, né? E agora, durante a pandemia, eles ganham um sentido novo, com uma oportunidade de troca e de conhecer trabalhos que, de outra forma, talvez a gente não viesse a conhecer. Então, é um papel muito importante, é muito bonito”.

Edição de 2020 do festival teve recorde de inscrições e foi o primeiro totalmente online

A edição de 2020 do Festival de Música Rádio MEC foi a primeira da história com um processo de inscrições e divulgação de resultados totalmente online. De acordo com Thiago Regotto, gerente da Rádio MEC, a pandemia da covid-19 forçou a organização do evento a se reinventar:

“A primeira pergunta que a gente fez nesse cenário foi ‘como realizar’, porque ‘não realizar’ nunca foi uma questão pra gente. Foi aí que percebemos que a internet poderia ser uma grande aliada. Eu acho que os vídeos foram um grande acerto porque humanizaram o processo”.

Na primeira fase do festival, vencedores de edições anteriores ajudaram a divulgar que as inscrições estavam abertas. Na segunda fase, os 100 classificados para as semifinais pediram o voto do público. Na fase final, os concorrentes contaram um pouco da história das composições.Assista aos vídeos.

A divulgação resultou em um recorde de músicas concorrentes e votos do público. Ao todos, foram 1.029 músicas inscritas e mais de meio milhão de votos, até o momento, no site do festival. “O que poderia ser um problema, a limitação por causa da pandemia, fez a gente enxergar oportunidades e garantiu um bom resultado”, completa Regotto.

Ouça as 12 músicas finalistas do júri no Festival de Música Rádio MEC.

