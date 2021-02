Fernando Cury assume o cargo de Juiz Auxiliar da Presidência do TRE-MS

O Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, Fernando Chemin Cury - (Foto: Divulgação)

O Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, Fernando Chemin Cury, assumiu o cargo de Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A posse do magistrado se deu no dia 2 de fevereiro de 2021 após sabatina do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na pessoa do Desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do TJMS.

O cargo de Juiz Auxiliar da Presidência, criado através da Resolução 706/2020, que considera a necessidade de dotar a Presidência com auxilio especializado em razão do incremento das atribuições administrativas e jurisdicionais do Tribunal decorrentes das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O magistrado atuará como juiz auxiliar por dois anos, prorrogáveis uma única vez e por igual período, sem prejuízo dos direitos e vantagens de seu cargo de origem.