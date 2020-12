Confira o que abre e fecha no Governo de MS

Segov - (Foto: Governo do Estado de MS)

Natal significa nascimento. Marcada pela celebração do dia em que nasceu o Menino Jesus, a data de 25 de dezembro é feriado em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, os festejos começam na véspera, dia 24, quando muitas famílias se reúnem para comer, trocar presentes e comemorar.

Decreto do governador Reinaldo Azambuja, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) em janeiro deste ano , declarou ponto facultativo nesta quinta-feira, 24 de dezembro, em razão do feriado cristão, celebrado em 25 de dezembro.

Desta forma, o Poder Executivo fica sem atendimento ao público durante quatro dias - de 24 a 27 de dezembro. As atividades voltam ao normal na segunda-feira, dia 28 de dezembro.

As folgas no serviço público não se aplicam aos serviços considerados essenciais, que não podem ser interrompidos. Ou seja, atendimentos relacionados à saúde e à segurança pública continuam mesmo no feriado.

Confira abaixo como fica a prestação de serviço neste fim de semana de Natal.

Hemosul

O Hemosul Coordenador de Campo Grande, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, fecha na quinta (24) e na sexta-feira (25). O atendimento retorna no sábado (26), das 7h às 12h, e volta a ser fechado no domingo (27). Na segunda-feira (28) o serviço será normal, das 7h às 17h.

Em todas as unidades do interior o atendimento será suspendo nos quatro dias de feriado prolongado. A exceção é em Três Lagoas, que abrirá no sábado (26), das 7h às 12h, e fechará nos outros dias de folga.

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado prolongado, portanto, emissões de guias para pagamentos deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (28).

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) também não terá atendimento ao público no feriado prolongado. Os trabalhos retornam ao normal no início da outra semana. Dúvidas da população podem ser esclarecidas pelos telefones 154, na Capital, e (67) 3368-0500 no interior.

Atendimento Fácil

Com o feriado prolongado de Corpus Christi, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão, permanecem fechadas e voltam a funcionar somente na segunda-feira (28).