"Feirão de Empregos" acontece na próxima terça-feira em Campo Grande

Os candidatos devem trazer o currículo impresso e é obrigatório o uso de máscaras, bem como seguir as medidas de distanciamento - (Foto: Reprodução)

Está procurando emprego? Na próxima terça-feira (20), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG) promove o "Feirão de Empregos" com a expectativa de ofertar 50 vagas em Campo Grande. Além de encaminhar os currículos para as vagas de emprego, serão oferecidas palestras com dicas de como agir em entrevistas, vestimenta, preenchimento de currículos, entre outros, para os participantes.

São vagas no comércio, entre elas atendentes, vendedores, consultores, repositores, mas também há vagas de secretária, administrativo, motorista. Os currículos que não forem encaminhados farão parte de um banco de dados.

A entidade ressalta que neste época do ano surgem vagas no comércio da Capital e que a intenção é auxiliar os lojistas a encontrarem os melhores perfis para suas empresas. “Mesmo com a crise, o fim de ano traz boas expectativas de vendas e por isso aumentam as contratações. Queremos, com o Feirão, facilitar para o empresário encontrar os profissionais para as vagas. Nossa equipe irá selecionar os currículos que melhor se encaixem nas vagas, para que a escolha seja a mais assertiva”, afirma o presidente Adelaido Vila.

Os candidatos devem trazer o currículo impresso e é obrigatório o uso de máscaras, bem como seguir as medidas de distanciamento.

Serviço:

Feirão de Empregos

Data: 20/10 - Terça-feira

Horário: 8h

Onde: Auditório da CDL CG – Rua Antônio Correa, 417, Monte Líbano

Para encaminhar vagas, os empresários devem entrar em contato com o 9 9906-0055