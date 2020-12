Feira Natalina de Artesanatos começa hoje com exposição e apresentação musical

A Feira acontece das 15 às 20 horas e conta com apresentação musical todos os dias - (Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande)

Começou hoje (10) e segue até dia 23 de dezembro a Feira Natalina de Artesanatos no Armazém Cultural, um evento da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com o Governo do Estado e Fundação de Cultura.

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, que esteve presente na cerimônia de abertura do evento, esta é uma festa para toda a família campo-grandense. “Está tudo diferente, mas o que não está é a nossa alegria. Nós gostaríamos que todos estivessem aqui prestigiando juntos, mas estamos tomando todos os cuidados para que todos consigam expor sua arte e aproveitar a feira”.

Uma das coordenadoras da feira, Soninha Albuquerque, explica que por conta das medidas de biossegurança, muitos artesãos não puderam estar presentes, mas não deixaram de expor. “Aqueles que são do grupo de risco não participam, mas mandam suas artes para serem expostas com um responsável. São duas pessoas por estande, de 200 artesãos fomos para 16 por dia, mas mesmo assim não deixamos de abrir”.

A Feira acontece das 15 às 20 horas e conta com apresentação musical todos os dias. Para os próximos dias quem se apresenta são os músicos Juci Ibanez no dia 11 de dezembro, em seguida, no sábado, é a vez de Bethynho Show e no domingo quem sobe no palco é o grupo Tempero do Samba.

“A gente só tem o que agradecer a Prefeitura, ao Prefeito, em meio a esse ano tão difícil que passamos, nossa classe uma das que mais sofreu, e hoje temos a oportunidade do ano de expor nosso trabalho e de venda. Nossa expectativa é que nosso trabalho seja divulgado. Esperançosos com o que vem pela frente”, contou a artista plástica Rosangela Cocha.

De acordo com o decreto municipal 14.551 de 4 de dezembro de 2020, a Feira de Artesanato Natalina segue à risca as orientações a fim de tornar o evento um local totalmente seguro para a população. Sabendo disso, a Feira ocorre com lotação máxima de 40% e com proibição de aglomerações. O evento ainda realiza aferição de temperatura e proíbe a entrada sem máscara de proteção individual.

O evento conta com a participação de sete associações e instituições do setor. Entre elas a Associação de Gastronomia Típica e Artesanatos de Campo Grande (AACCGMS), Associação dos Microempreendedores Individuais de Mato Grosso do Sul (AMI), Associação de Artesão de Mato Grosso do Sul (ARTEMS), API (Associação da Praça dos Imigrantes), Coletivo de Mulheres Negras (CMNEGRAS), Sindicato de Artesanato de Campo Grande (SINART), União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (UNEART).

Serviço – O Armazém Cultural está localizado na Avenida Calógeras, 3065, Centro. Dúvidas e informações entre em contato pelo 4042-1313.