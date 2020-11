Feira de artesanato dos reeducandos “Especial de Natal’ será virtual

Todo o artesanato produzido em unidades prisionais da Agepen será comercializado de forma virtual, na 12ª Feira do Artesão Livre Especial de Natal, que acontece no próximo dia 1º de dezembro, das 9h às 18h.

Por meio do aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp, será possível conhecer e adquirir as mais de 280 peças produzidas por custodiados do Instituto Penal de Campo Grande, Presídio de Segurança Máxima, Centro de Triagem, Presídio de Trânsito, Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” e Estabelecimento Penal Feminino de Regimes Semiaberto e Aberto de Campo Grande.

Dentre os itens disponíveis para a venda estão bordados, esculturas, cerâmicas, produtos variados de crochê, arte com recicláveis e caixas decoradas em MDF. Alguns dos materiais foram produzidos a partir de cursos de qualificação disponibilizados pela Agepen e parceiros, reforçando o trabalho e a capacitação técnica como meio de reinserção social e combate à reincidência criminal.

O link para acesso ao grupo onde será exposta as fotos dos artesanatos a serem vendidos está disponível no portal de notícias do Governo do Estado ou no site da Agepen:

https://chat.whatsapp.com/GDQBwLymECZ8qi19uWP7HG. Acessando o grupo, o cliente escolherá o produto e sinalizar o interesse em comprá-lo, informando o código identificador de cada peça.

Em seguida, deverá encaminhar mensagem ao número de WhatsApp 99336-7742, para obter informações sobre a conta para depósito. Efetivado o pagamento, o comprador deverá enviar o comprovante no mesmo número e informar o endereço onde pretende receber seu(s) produto(s).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação