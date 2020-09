Federação Internacional confirma etapa da Liga das Nações de Volei na Capital

Além da Capital de Mato Grosso do Sul, a competição internacional terá fases brasileiras em Brasília-DF e Cuiabá-MT - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

Está confirmado: A seleção brasileira masculina de vôleibol enfrentará Itália, Alemanha e Rússia na etapa da Liga das Nações 2021, que será realizada na Capital, entre os dias 11 e 13 de junho.

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) divulgou a tabela da Liga, e os jogos acontecerão no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, que foi totalmente reformado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande.

O megaevento estava agendado para ocorrer em junho deste ano, porém por conta da pandemia foi adiado.

Além da destinação de recursos para a reforma do estádio, o governador Reinaldo Azambuja reiterou o compromisso do convênio firmado junto à Confederação Brasileira de Voleibol, via Federação Estadual de Voleibol (FVMS), para o repasse de R$ 1,3 milhão de recursos próprios para custear a Liga.

Além da Capital de Mato Grosso do Sul, a competição internacional terá fases brasileiras em Brasília-DF e Cuiabá-MT. Na Liga das Nações, as seleções se enfrentarão nos seus respectivos grupos e as cinco mais bem classificadas passarão à fase final junto aos países-sede. A fase final do masculino será na Itália, de 23 a 27 de junho.