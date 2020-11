Fazendeiro é multado em quase R$ 25 mil por desmatamento ilegal

Não havia licença para a atividade nas áreas - (Foto: Divulgação/PMA)

A Polícia Militar Ambiental de Bonito realizou ontem (20) uma fiscalização ambiental em Campo Grande e multou um fazendeiro, 58, em R$ 24,9 mil por desmatamento ilegal.

A ação foi descoberta através de imagens de satélite. Não havia licença para a atividade nas áreas.

Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 82,92 hectares destruídos. A madeira proveniente da vegetação desmatada já havia sido explorada e não estava mais no local. Também foi utilizado drone para a caracterização do uso atual do solo onde existiam as áreas florestadas.

Ele responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O autuado também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.