Fase final do Ciclo de Gestão por Competência segue recebendo avaliações até dezembro

Essa é a última fase do Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI) 2020 - (Foto: Divulgação)

O calendário para o preenchimento do termo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI) iniciou na terça-feira (03) e encerra no dia 12 de dezembro. Essa é a última fase do Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI) 2020.

Para a realização da mesma, é necessário que servidores e gestores tenham cumprido as fases antecessoras. A primeira consistia no Preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI). Já a segunda foi um acompanhamento do desenvolvimento de cada uma das entregas atribuídas aos servidores estaduais na etapa inicial.

Segundo Nayara Nascimento, responsável pelo setor da Gestão por Competência da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), esse é o momento em que o servidor faz uma autoavaliação, além de avaliar a chefia imediata. Também ocorre de a chefia imediata avaliar a si mesmo e receber avaliações dos liderados e de seu superior.

Ao final de todo o processo, o setor da Gestão por Competência realiza um cálculo com base nas avaliações para obter a nota final de cada servidor e de cada gestor, que posteriormente, será devidamente publicada.

Vale salientar que a publicação da ADI está prevista para o dia 29 de janeiro de 2021 e a homologação com o resultado final será publicada no dia 23 de março de 2021, ambas divulgadas no Diário Oficial do Estado.