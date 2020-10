Fapec inicia seleção para preencher vaga de analista financeiro

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) - (Foto: Divulgação)

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) está com processo de seleção aberto para o preenchimento do cargo de analista financeiro. Interessados na vaga devem enviar currículos via e-mail até o dia 03 de novembro de 2020.

A Fundação pede, entre outros requisitos, que o candidato tenha formação concluída em contabilidade, administração ou em áreas afins - perfil proativo- experiência profissional mínima de três anos e conhecimento em Excel, nível intermediário ou avançado.

A função pede desempenho em análise e projeção de fluxo de caixa, atividades de contas a pagar e receber, recebimento e emissão de notas fiscais, lançamentos em sistema de gestão e outras atividades.

Quem quiser participar da seletiva precisa enviar currículos para o endereço talentos@fapec.org. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 67 3345-5900 ou 3346-8090