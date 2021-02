Famílias de Paranaíba receberam o título de propriedade da casa - Foto: Assessoria Prefeitura de Paranaíba

Vinte cinco famílias do município de Paranaíba receberam o título de regularização fundiária no paço municipal. A cerimônia ocorreu na última sexta-feira (23.02); medidas para prevenir a propagação do coronavírus foram adotadas.

A parceria entre Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul – Agehab e Prefeitura Municipal de Paranaíba com colaboração dos beneficiários, resulta na queda de registros de imóveis irregulares. O “Termo de Cooperação” garantiu escrituras para as famílias de baixa renda, de forma gratuita, do Bairro Jardim das Paineiras.

Não há palavra que descreve tamanha felicidade de Vaneide Freire da Silva. Agora a secretária e sua família podem afirmar que “o imóvel é nosso”. Ela foi uma das primeiras a receber o documento em mãos. “É uma satisfação enorme! Demorei dez anos para garantir essa escritura, mas graças a Deus todo o trabalho desenvolvido e todas as partes envolvidas, tornaram esse momento muito especial para mim”, comemorou ela.

Realizaram às entregas, a diretora-presidente da Agehab Maria do Carmo Avesani Lopez, a vice-prefeita Roseli Martins, a secretária de obras Milene Oliveira Nagliati e o vice-presidente da Câmara Municipal Marcos Henrique de Camargo Silva. Um representante da cada família compareceu na solenidade.

Durante as falas, Maria do Carmo Lopez fez questão de explicar como a regularização agirá daqui em diante. A ação influência até no PIB per capita, o Produto Interno Bruto, local.

“Com este espírito de parceria, quem ganha é a população. E é o nosso dever como gestor público fazer o que há de melhor para as famílias, então o trabalho da regularização fundiária garante ganhos para todos. As famílias ganham porque adquiriram título de propriedade do imóvel e o município ganha por causa da regularidade que, em casos de venda, resultará no imposto de transmissão. Com a documentação, a casa vale, praticamente, o dobro do que valia antes”, discursou a diretora-presidente.