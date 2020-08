Famílias de Bonito recebem títulos de propriedade neste sábado

Neste sábado (29), 55 famílias do Bairro Jacques Liel Brum receberão os títulos de propriedade de imóvel por meio do Programa de Regularização Fundiária - (Foto: Chico Ribeiro)

Neste sábado (29), 55 famílias do Bairro Jacques Liel Brum receberão os títulos de propriedade de imóvel por meio do Programa de Regularização Fundiária. A entrega está marcada para às 9h, seguindo as todas as medidas de segurança contra o novo coronavírus.

O processo de regularização dos imóveis foi feito pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) em parceria com a Prefeitura. Foi realizado levantamento das famílias da região, coleta de documentos e o levantamento topográfico georreferenciado.

As documentações são gratuitas desde que os moradores atendam aos requisitos estabelecidos na lei n° 13.465/2017. A renda familiar não pode ultrapassar cinco salários mínimos, a pessoa não pode possuir imóvel e não ter sido beneficiada pela regularização fundiária urbana ou rural.