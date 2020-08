Famílias de Bonito recebem título de propriedade de imóvel e saem da irregularidade

Famílias de Bonito comemoram a entrega dos títulos - (Foto: SECOM GOV MS)

A lei de Regularização Fundiária está garantindo o sonho de muitas famílias de ter o título de propriedade de seu imóvel em Mato Grosso do Sul. Na manhã deste sábado (29) foi a vez de 55 famílias de Bonito receberem a documentação gratuita, encerrando um espera de 17 anos - desde 2003. Os moradores fazem parte do Loteamento Jacques Liel Brum (Che Roga Mi).

Dona Nemécia Sanabria foi uma das pessoas beneficiadas com a regularização. “Hoje está sendo um dia muito especial na minha vida. Pra uma pessoa que nunca teve nada, conseguir a escritura de uma casa é muito gratificante. Eu já estava perdendo a esperança de conseguir, mas graças a Deus o meu dia chegou".

Segundo a equipe da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso (Agehab), que trabalhou junto com o Município na regularização dos imóveis, o loteamento Jacques Liel Brum foi exemplo para os demais municípios no âmbito da Regularização Fundiária, pois foram realizados o levantamento topográfico georreferenciado de todos, notificação dos confrontantes e levantamento e cadastramento de cada família.

Presente na solenidade de entrega, o diretor do Departamento Municipal de Urbanização e Regularização Fundiária (DEMURF), Wladimir Alves, falou da alegria em ver trabalho concluído. “É um processo difícil, entrar em contato com cada morador, explicar como funciona o programa, mas no final é gratificante ver a alegria de cada pessoa ao receber seu documento de posse, nos faz acreditar ainda mais em nosso trabalho”.

O coordenador de região, Gerson Prata, também esteve na solenidade representando o Governo do Estado. Durante a entrega dos documentos foi tomada todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus.