Famílias com renda de até R$ 1.8 podem concorrer a 150 apartamentos na Capital

Apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida - Foto: Divulgação/Assessoria

Famílias com renda bruta até R$ 1.800,00 podem se inscrever para o sorteio de 150 unidades habitacionais no Programa Minha Casa Minha Vida, que estão em construção aqui na Capital, Campo Grande. É o Condomínio Residencial Jardim Canguru.

As famílias que se encaixarem nos critérios devem fazer a inscrição ou atualização dos dados cadastrais, e para participar do sorteio, o candidato deve ter feito essa inscrição ou essa última atualização 24 meses, a partir da data de publicação do edital.

Entre as condições para ser beneficiada, a família deve estar residindo em áreas de risco ou em condições insalubres, ou que tenham sido desabrigadas; e também aquelas famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado pelo Cadastro Único.

Todas as informações sobre o processo estão no edital de convocação publicado pela Agehab na edição nº 10.396 do Diário Oficial do Estado, páginas 21 e 22. Ou ainda pelos telefones 08006473120 e 3348-3150.