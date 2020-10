Famílias carentes recebem mais de 2 mil cestas básicas em programa para os mais necessitados

O programa beneficiou várias famílias - (Foto: Divulgação)

O movimento Energia do Bem, iniciativa liderada pelo Grupo Energisa em parceria com Unseco distribuiram cerca de 2.500 cestas. No mês de novembro e dezembro acontecerá as próximas etapas. Em Campo Grande, foram entregues 200 cestas básicas no bairros Dom Antônio Barbosa, Residencial José Teruel Filho, Jardim Colorado, Parque dos Sabias, Comunidade da Lagoa e Parque do Sol.

"A parceria com a Unesco é uma iniciativa de extrema importância porque contribui com a necessidade de famílias carentes que enfrentam dificuldades para colocar alimento dentro de suas casas. Nós, temos o compromisso de levar conforto às pessoas por meio da energia, e as ações de solidariedade nos permitem ajudar também aqueles que mais precisam a minimizarem os efeitos da pandemia num momento tão delicado como este", afirma o diretor-presidente, Marcelo Vinhaes.

Para a dona Rosa Lúcia Cristaldo, que mora com mais 7 pessoas em sua residência e a família depende da reciclagem para o seu sustento, a cesta básica chegou em um bom momento, principalmente por causa das crianças. "Com a pandemia, estamos passando dificuldades e só tenho agradecer a Energia do Bem por essa ajuda," ressaltou Rosa.

O projeto conta com o apoio de organizações da sociedade civil e de lideranças comunitárias locais indicadas pela Unesco. Juntas, as entidades identificaram os grupos afetados pela crise e, em seguida, montaram as cestas com alimentos adquiridos em estabelecimentos comerciais locais. Além de beneficiar as famílias durante três meses, a iniciativa ajuda a movimentar a economia das cidades e dos bairros atendidos.