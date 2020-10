Família realiza missa em memória de Hermes Salineiro nesta terça-feira

Hermes Salineiro (à dir.), e seu filho André Salineiro (à esq.) - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O vereador e candidato a vice-prefeito de Campo Grande, André Salineiro (Avante), confirmou na tarde de ontem (25) a morte de seu pai, Hermes Salineiro em decorrência das complicações da Covid-19. Hermes estava lutando há dois meses contra as complicações do vírus.

Há duas semanas ele havia sido encaminhado a São Paulo para tratar melhor da doença. Na época, Hermes estava com o quadro geral de saúde considerado estável e se submetendo a vários procedimentos clínicos, para entender melhor as reações do organismo mediante ao tratamento. Já médicos pneumologistas haviam confirmado sua situação era mais grave, porém com chances de reverter o quadro.

Há duas semanas, Hermes havia sido levado de jatinho para São Paulo para tratar da doença

Em texto publicado nas redes sociais, o candidato relembra o quanto seu pai foi a grande referência de sua vida.

“Para mim, ele é um exemplo de ser humano. Nunca fez mal a ninguém, plantou o bem e colheu a admiração das pessoas que o conheciam e o amor daqueles que o cercavam. Nos ensinou o valor do trabalho, os bons costumes e o temor a Deus. Ele amava um serviço, uma dor de cabeça, um problema a ser resolvido. O que mais o deixava feliz era estar perto da família, ficava triste quando alguém não podia comparecer. Se divertia com os amigos do Rádio e sempre tomava sua Heineken acompanhada de boas risadas.”

A missa será realizada amanhã (27), em uma recepção aos amigos e familiares no salão da Paróquia São João Bosco, na R. Paraíba, 1787 - Vila Gomes (entrada pela R. São Paulo) a partir das 9h30.