Falece aos 82 anos, o diretor-presidente do grupo P. B. Lopes, Pedro Barboza Lopes

Com informações do jornal Folha de Londrina

Pedro Barboza Lopes

Pedro Barboza Lopes, que junto com os irmãos fundou a TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina), morreu de causas naturais nesta terça-feira (2), em Londrina. Ele tinha 82 anos e deixa familiares, filhos, genro, noras, netos e uma grande rede de amigos. Foi fundador e diretor presidente da Rede P. B. Lopes | Concessionária Scania.

Nascido em 6 de janeiro de 1939, Pedro Lopes era o primogênito dos pioneiros Amélia Barbosa Lopes e José Lopez Lopez. Empresário do segmento do transporte, atuou ao lado do pai na Irmãos Lopes no tempo em que ainda era concessionária Mercedes-Benz. Também com o pai e o irmão Manoel, trabalhou na Viação Santa Amélia em São Paulo, e na VUL – Viação Urbana Londrinense, serviço de transporte coletivo na cidade de Londrina, que mudaria o nome para TCGL, anos depois

Em 1966, a Irmãos Lopes torna-se Concessionária Scania com filiais em Maringá (PR), Cuiabá (MT) e Rondonópolis (MT). Em 1997, Pedro Barboza Lopes e os irmãos Manoel, Maria e Zeca decidem dividir os negócios e iniciar uma nova etapa. A Rede P. B. Lopes & Cia. Ltda. inicia as atividades em 1997, herdando o comando das filiais da Scania em Londrina e Maringá.

No ano 2000, a P. B. Lopes adquire os territórios de Mato Grosso do Sul e sudoeste do estado de São Paulo. Em sua trajetória voltada para o transporte, Pedro Barboza Lopes foi presidente da Assobrasc (Associação Brasileira dos Concessionários Scania), foi diretor da Sociedade Rural do Paraná, presidente do Londrina Country Club, além de realizar diversas atividades filantrópicas no extinto Mobral, e também no Lar Anália Franco, na Casa do Caminho e no Hospital do Câncer de Londrina.

O texto assinado por sua família comunicando a morte de Lopes traz a seguinte frase; "Papai sempre foi um amante da vida, com energia para dar e vender, persistente e obstinado como poucos. Vai para outra dimensão com a alma leve, certo de ter deixado um legado de trabalho, força, entusiasmo e energia. Nunca foi afeito a homenagens póstumas e pretendemos respeitar sua vontade. Sendo assim não haverá velório e o sepultamento será apenas para os familiares mais próximos."

A Sociedade Rural do Paraná publicou em seu site a informação do falecimento do empresário. "Seu Pedro era sócio da SRP desde 1969, já foi diretor da entidade, nos deixa aos 82 anos e em sua trajetória, pessoal e familiar, em muito contribuiu com o agro, com o setor de transportes e atividades filantrópicas. "

"Pedro Lopes é pai do ex-presidente da Sociedade Rural, Gustavo de Andrade Lopes, tio do também ex- presidente, Alexandre Lopes Kireeff e irmão da ex-diretora Maria Lopes Kireeff. Ele deixa também os filhos, sócia da SRP, Daniela e ex-sócio, Rodrigo, além de genro, noras e netos."