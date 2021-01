Faculdade Senai Campo Grande abre inscrições para Vestibular 2021

Faculdade Senai Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Para quem está pensando em cursar ensino superior, a Faculdade do Senai em Campo Grande abriu as inscrições para o Vestibular 2021. São 120 vagas nos cursos superiores de Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Logística. S

São 40 vagas para cada um dos três cursos superiores, todos no período noturno. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 12 de fevereiro de 2021 pelo site www.meufuturoagora.com.br ou diretamente na secretaria da unidade, que está localizada na Rua Engenheiro Roberto Mange, 190, Bairro Amambaí.

As provas serão realizadas conforme agendamento e pelo site, por onde será possível, em até dois dias úteis, verificar o resultado, que também será disponibilizado na Faculdade do Senai de Campo Grande. As aulas terão início em 22 de fevereiro e as matrículas poderão ser feitas até 12 de fevereiro, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 20h30, de forma presencial, na secretaria acadêmica da instituição. Há ainda a possibilidade de ingresso por meio do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), aproveitando o resultado obtido a partir de 2015, desde que o candidato apresente, no mínimo, média de 450 pontos e não tenha zerado a prova de Redação.

Para isso, basta inserir o número de inscrição do Enem no ato da inscrição, assim como as pontuações obtidas em cada prova.