Faculdade Insted de Campo Grande promove aulões on-line e gratuitos para o Enem

Faculdade Insted da Capital - (Foto: Divulgação)

Nos dias 12, 14, 19 e 21 de janeiro a Faculdade Insted de Campo Grande vai realizar de forma gratuita e on-line os aulões para o Enem 2021, divididos pelas grandes áreas da prova.

No primeiro dia, 12 de janeiro: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa; Literatura. A partir das 18h30, o professor Sérgio Campos fala da Língua Portuguesa e Redação; seguido pelo professor Fábio do Vale, na Literatura.

Na quinta-feira, 14, a grande área é Ciências Humanas e suas Tecnologias: História; Geografia; Filosofia; Sociologia. Os aulões ficam por conta dos professores Henry Guimarães, Alysson Cintra e Dihego Espindola.

Na outra semana, no dia 19 de janeiro, Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química e Física. A disciplina de Química será abordada pelo professor Paulo Gil e pela professora Luana Matsunaga. O conteúdo de física fica por conta do professor Ronaldinho.

"Decidimos promover grandes aulões preparatórios para as provas com um time de professores renomados, em suas áreas, dando aos pré-universitários uma excelente oportunidade de revisar conteúdos, com muita qualidade”, conta Neca Chaves Bumlai, diretora da Faculdade Insted.

Os professores Taveira, Marquinhos e Daiane de Souza fazem no dia 21 de janeiro, quinta-feira, o ultimo dia de aula online. A grande área será a de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Taveira e Marquinhos trazem a matemática e a professora Daiane a Biologia.

Serviço