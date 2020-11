Faça você mesmo: Outback lança experiência para que cliente faça drink sem sair de casa

A plataforma Drinks Outback traz quatro drinks diferentes, dois compostos pela bebida queridinha do momento, o gin Tanqueray London Dry - (Fotos: Bruno Marçal)

Inovando mais uma vez, o Outback Steakhouse traz agora possibilidade você montar o seu próprio drink em casa. Os consumidores poderão pedir via delivery um kit completo para montar os drinks mais pedidos do menu do restaurante - o que promete conquistar e animar os fãs da marca.

A plataforma Drinks Outback traz quatro drinks diferentes, dois compostos pela bebida queridinha do momento, o gin Tanqueray London Dry, e dois à base de vodka Ketel One. A novidade tem como inspiração o conceito do it yourself – faça você mesmo! - e o objetivo é permitir que o cliente faça um mix em casa, respeitando o isolamento social.

As opções com gin são o Passion G&T (R$ 38,90), que é composto por um bag com mix de maracujá e outro com laranja, uma garrafinha de gin Tanqueray London Dry , já com a quantidade exata para preparar o drink, e água tônica para fechar com chave de ouro e trazer toda a refrescância que a bebida pede. O outro sabor marcante é o Mango G&T (R$ 38,90), que traz um bag com mix de manga, um bag com laranja e canela, além da garrafinha com Gin Tanqueray London Dry e uma água tônica.

Os apaixonados por vodka terão o Brazilian Beach Cocktail (R$ 29,90), uma saborosa mistura de kiwis e morangos, inspirada nas famosas praias brasileiras. O kit traz um bag com mix de frutas e uma garrafinha contendo vodka Ketel One. Quem prefere ainda misturas com frutas vermelhas, também vai poder degustar a Aussie Caipiroska Frutas Vermelhas (R$ 29,90) que combina framboesa, morango e amora, enviadas em um bag contendo o mix de frutas vermelhas, e uma garrafinha de vodka Ketel One.

Além das instruções de preparo, o cliente também poderá acessar, por meio de um QR Code, um vídeo que ensinará a fazer a combinação de ingredientes. Os kits estarão disponíveis exclusivamente para pedidos via delivery ou para pedidos to-go, no iFood.