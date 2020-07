FAC inicia obras da 4ª oficina pública de ballet no bairro Rouxinóis

O projeto está sendo construído baseado também nas questões de acessibilidade. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Caminhando para levar o projeto Oficina Pública de Ballet de Campo Grande a todas as regiões urbanas de Campo Grande, está sendo construída, na Praça dos Rouxinóis, no bairro de mesmo nome, a quarta sala de aula.

Idealizado pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que tem a frente a primeira-dama da Capital, Tatiana Trad, em parceria com a (Fundação Municipal de Esporte) Funesp, as obras deverão ser concluídas dentro dos próximos cinco meses.

Localizada na esquina das Ruas Edcel Menezes Nogueira e Pedro Fernandes Vieira, a construção da nova sala de aula, incluindo banheiros e demais dependências tem área total de 124,14m2. O projeto está sendo construído baseado também nas questões de acessibilidade.

Com orçamento previsto de R$120 mil, a expectativa é de que as obras sejam finalizadas em dezembro. A mão de obra e os materiais são provenientes de recursos próprios da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP).

Pensando nas crianças que não têm condições de pagar para exercer essa modalidade de dança, devido ao alto custo, e em busca de cumprir os objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas no quesito redução das desigualdades e melhoria na qualidade de vida da população, foi que a primeira-dama teve a iniciativa de inovar e trazer para perto delas mais esta realidade. A princípio, a nova sala deverá atender cerca de 100 crianças com idades entre 4 e 11 anos.

A primeira oficina foi instalada em 2017, no Parque Jacques da Luz, na Moreninha 3. Em seguida, no Parque Ayrton Senna no Aero Rancho, e no Centro Olímpico Vila Nasser. Graças a empresas parceiras da prefeitura – que receberam o certificado de adesão ao Programa de Parceria Municipal (Propam) – o projeto foi se ampliando e tornando realidade o sonho de muitas crianças.

Tanto o uniforme quanto os acessórios que compõe o kit das bailarinas, como sacola, redinha, colan, meias e sapatilhas são entregues gratuitamente as participantes do projeto. As professoras são cedidas pela Fundação Municipal de Esporte.