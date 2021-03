FAC celebra Dia da Mulher com evento da reciclagem e homenagem ao empreendedorismo feminino

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com a empresa Du Bem Produtos e Serviços Sustentáveis, realiza, de 19 a 21 deste mês, o Março Mulher. O evento acontece nos altos da Avenida Afonso Pena, ao lado do Aquário do Pantanal, das 9h às 18h, juntamente com a 3ª Edição do Drive Thru da Reciclagem.

Com foco em homenagear as mulheres, o Março Mulher será composto por uma exposição de empreendedorismo feminino, informativo sobre os direitos da mulher e do fomento da responsabilidade social, por meio de doações.

Assim como nas edições anteriores, uma tenda do FAC será montada para receber as doações que, em seguida serão entregues àqueles que mais precisam. Tudo que estiver em boas condições de uso poderá ser doado: mesas, cadeiras, camas, colchões, roupas, dentre outros.

O descarte do material reciclável segue o mesmo padrão das edições anteriores, o drive thru, onde não será necessário descer do carro. No local será possível descartar vidro, latinhas de alumínio, papelão, garrafas pet, lâmpadas, plástico, pilhas, baterias, óleo de cozinha usado, tecidos, medicamentos vencidos, eletrônicos e sucata de ferro. O segmento pet também estará presente arrecadando ração, acessórios usados e medicamentos, que serão doados para ONGs.

Como forma de destacar a relevante importância das madrinhas diante dos esforços prestados a ajudar aqueles que mais precisam, o Fundo de Apoio à Comunidade irá homenagear as mulheres parceiras que durante anos se dedicam com parcerias nas ações.

Para a primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, presidente do Comitê Gestor do FAC e da Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a cada edição do evento da reciclagem é perceptível ainda mais a participação da população.

“Acreditamos na transformação da sociedade a partir das pessoas que moram no município, que são os principais atores que nos ajudam a desenvolver as políticas públicas. Contamos com a participação de todos porque queremos deixar um legado e acredito que no futuro vamos falar de lixo de forma diferente, com mais consciência”, afirma.

As duas edições anteriores do drive thru da reciclagem foram bem aceitas pela população campo-grandense. Na ocasião, foram arrecadadas quase oito toneladas de lixo. Conforme Ana Cristina Franzoloso, gestora ambiental e proprietária da Du Bem Produtos Sustentáveis, a terceira edição acontece no mês de março justamente para enfatizar a importância da mulher diante do empreendedorismo e dar sequência na conscientização da população da importância de se fazer o descarte correto.

“O empreendedorismo hoje é a alavanca do crescimento econômico. Precisamos da economia unida a sustentabilidade, ou seja, a preocupação com a minimização do impacto no meio ambiente junto com o negócio. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março – vamos homenagear a mulher empreendedora, guerreira, de fibra e que acima de tudo se preocupa com as pessoas. Será um momento ímpar, onde lançaremos o projeto Futuro do Bem – Empreendedorismo Social”, pontua.

O projeto Futuro do Bem tem como foco a atuação nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no cumprimento da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Estão previstas oficinas gratuitas voltadas para sustentabilidade, com resultados vinculados ao impacto ambiental e social. As aulas serão transmitidas ao vivo, e ao final será emitido o certificado de conclusão. Quem preferir, poderá fazer a aula no local, respeitando as normas de segurança e prevenção a Covid-19.

“O lançamento será feito em forma de oficinas online e presenciais, justamente para fomentar hoje o digital, esse novo normal. Queremos mostrar que podemos gerar bons negócios impactando o meio ambiente e a sociedade”, finaliza Franzoloso.

O evento é realizado pelo FAC e Du Bem Produtos e Serviços Sustentáveis, com apoio da Semadur, Sedesc, Prefeitura de Campo Grande, Instituto Lixo Zero Brasil, Berpram, Aço e Aço, Limh e BPW CG, e organizado pela AC Festas e Djr Eventos.