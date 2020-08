Exposição sobre Leonardo da Vinci em SP retorna em formato virtual

O Museu da Imagem e do Som (MIS), na capital paulista, voltou a apresentar a exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio, agora em versão virtual. De acordo com a instituição, a exposição é considerada a investigação internacional mais completa e detalhada sobre o trabalho do mestre da região de Florença.

No ambiente online, é possível passear por todas as áreas da exposição, incluindo a sala imersiva, com imagens em 360 graus. No total, são 18 áreas temáticas que contam a trajetória do grande gênio renascentista.

Segundo o MIS, os visitantes da exposição virtual poderão acessar ambientes em imersão completa, com experiências em realidade aumentada de objetos expostos no espaço físico. Também poderão assistir a uma série de vídeos com detalhes da vida e obra de da Vinci.

Os ingressos custam R$ 20 e dão direito a 24 horas de uso da plataforma a contar a partir do primeiro acesso. As entradas podem ser adquiridas em www.exposicaodavinci500anos.com.br . A plataforma poderá ser acessada gratuitamente pelas escolas públicas do estado de São Paulo.