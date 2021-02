Exposição Egito Antigo fica aberta à visitação no carnaval em Brasília - ( Foto: Agência Brasil/Museo Egizio )

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília terá funcionamento especial durante o carnaval para os interessados em visitar a exposição Egito Antigo: do cotidiano à eternidade, inaugurada na capital no último dia 6. Ao todo, a mostra reúne 140 peças originais da cultura egípcia. São esculturas, pinturas, objetos litúrgicos, sarcófagos e uma múmia humana.

O acervo é oriundo do Museu Egípcio de Turim, na Itália, um dos mais importantes do mundo. A exposição, que vai até 24 de abril, tem entrada gratuita mediante agendamento pelo aplicativo Eventim ou pelo site www.eventim.com.br. O CCBB ficará aberto de hoje (13) até terça-feira, das 9h às 20h30. No dia 17, quarta-feira de cinzas, o horário de funcionamento é de 12h às 20h30.

A exposição, que já passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo, foi eleita a melhor mostra internacional de 2020 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e fica em cartaz até 25 de abril.

Segundo o CCBB, aspectos da historiografia geral do Egito Antigo são apresentados de forma didática, por meio de esculturas, pinturas, amuletos, objetos cotidianos, um Livro dos Mortos em papiro, objetos litúrgicos e óstracons (fragmento de cerâmica ou pedra usados para escrever mensagens oficiais), além de sarcófagos, múmias de animais e uma múmia humana da 25ª dinastia.

Também é possível acessar virtualmente esta e outras exposições pelo site do CCBB.