Ex-presidentes e associados da Acrissul buscam nova liderança para a entidade

As eleições para a presidência da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul - Acrissul, para o biênio 2021-2023, se aproximam e alguns nomes já apresentaram o intento à candidatura. Entre eles está o produtor rural Alessandro Coelho, que protocolou uma carta solicitando informações e manifestando sua intenção em participar do pleito.

Alessandro Coelho que, durante 10 anos, fez parte da diretoria da Acrissul, acumula também relevante experiência administrativa frente ao Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, onde vem desenvolvendo um trabalho de valorização e fortalecimento dos produtores da região.

Quanto aos planos para a Acrissul, Alessandro entende que o foco principal será renovar e resgatar a Instituição, com transparência, trabalho e coalizão entre toda a classe rural. Além disso, considera necessário ampliar o rol de serviços e buscar o funcionamento permanente do parque, e ainda focar na educação prática, tendo em vista os novos horizontes propostos pela pecuária moderna, que se mostra cada vez mais produtiva e sustentável.

No momento, o pretenso candidato busca apoio dos Poderes constituídos e afirma que vai trabalhar de maneira profícua para sanear a Instituição, sendo esta uma preocupação comum a ex-presidentes, diretores da atual gestão e associados. “Recebi o convite para a candidatura, mas foi somente após muita reflexão que me coloquei à disposição para concorrer ao pleito. O trabalho em conjunto - com as autoridades, produtores e a sociedade em geral - será imprescindível para futuras conquistas da Acrissul. Sou apenas um soldado disposto a lutar por uma classe”, conclui Alessandro Coelho.