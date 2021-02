Ex-presidente da Argentina Carlos Menem morre aos 90 anos

O ex-presidente da Argentina Carlos Menem morreu hoje (14), aos 90 anos, após ser internado no Sanatório Los Arcos, em Buenos Aires. Ele havia sido admitido na unidade por conta de uma infecção urinária.

No ano passado, Menem chegou a passar 15 dias no Instituto de Diagnóstico e Tratamento, também na capital argentina, em razão de uma pneumonia.

Atual senador pela província de La Rioja, Carlos Saul Menem presidiu a Argentina por pouco mais de dez anos.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou nota de pesar pela morte do ex-presidente argentino. "O governo brasileiro transmite ao governo e ao povo da Argentina e aos familiares do ex-Presidente Menem as suas profundas condolências."

No texto, o Itamaraty destaca que Carlos Menem foi o signatário argentino, em 1991, do Tratado de Assunção, que constituiu o Mercosul. "Foi estadista com papel marcante no avanço das relações com o Brasil e da integração regional, com base no conceito de integração aberta e na projeção internacional de nossos países.", acrescenta o Itamaraty na nota.

*Com informações da agência Reuters // Matéria ampliada às 20h37 para acréscimo das informações da nota do MRE.