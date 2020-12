Evento virtual da SED celebra conclusão do Programa Diálogos Socioemocionais em 2020

Foi encerrado nesta sexta-feira (11.12), o evento "Socialização de práticas: vivenciando as Competências Socioemocionais", transmitido pelo canal da Secretaria de Estado de Educação (SED) no Youtube - (Foto: Secom MS)

Foi encerrado nesta sexta-feira (11.12), o evento "Socialização de práticas: vivenciando as Competências Socioemocionais", transmitido pelo canal da Secretaria de Estado de Educação (SED) no Youtube. Transmitido nos dias 09, 10 e 11, a ação é fruto de uma parceria do Governo de MS – por intermédio da SED – com o Instituto Ayrton Senna e foi voltado para a discussão da importância da Educação Integral e o desenvolvimento de Competências Socioemocionais.

Com a abertura realizada pela secretária Cecilia Motta, ao lado do vice-presidente de Desenvolvimento & Comunicação do Instituto Ayrton Senna, Emílio Munaro, o evento contou com palestras e depoimentos de professores de todas as regiões do Estado, que compartilharam práticas adotadas neste ano de 2020, durante o desenvolvimento do Programa que, depois de ser aplicado em mais de 80 escolas durante o ano passado, agora chegou a 215 unidades escolares da REE.

A coordenadora de Formação Continuada dos Profissionais da Educação e uma das idealizadoras da iniciativa, Alessandra Beker, destacou o principal objetivo do evento que foi realizado pela segunda vez – sendo a primeira de forma virtual. “A ação possibilita o compartilhamento de práticas, desenvolvidas – nesse momento de pandemia – pelos professores e coordenadores pedagógicos que tiveram como objetivo desenvolver as competências socioemocionais dos estudantes, sobretudo, as priorizadas em momentos de crise”, disse.

Proposta

Desde 2019, a SED trabalha na implementação do Programa de Desenvolvimento de Competências Socioemocionais intitulado “Diálogos Socioemocionais”, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. A iniciativa propicia, por meio de formação continuada, apoio e acolhimento aos professores no planejamento de aulas que promovem o desenvolvimento pleno dos estudantes.

No ano de 2020, a formação foi realizada para cerca de 1.4 mil professores de Projeto de Vida e Pós-médio, dos Anos Iniciais dos ensinos Fundamental (Anos Finais) e Médio e também para os coordenadores pedagógicos das 215 escolas sorteadas para participar do programa.

O processo formativo foi composto por encontros virtuais síncronos, com o uso da Plataforma Meet, adotada após parceria com o Pacote Google for Education, e atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da SED, com temas como: “As Cinco Macrocompetências” (resiliência emocional, amabilidade, abertura ao novo, engajamento com os outros e autogestão), “Metodologias da Aprendizagem”, “Autoavaliação” e “Estratégias de Feedback”, em três ciclos formativos.

Acesse as transmissões

Já nesta sexta-feira, após a conclusão das transmissões, os vídeos já contaram com quase dez mil acessos. Os três dias de lives realizadas pela SED seguem disponíveis no canal da pasta no Youtube e podem ser acessadas nos links abaixo:

09/12 - https://www.youtube.com/watch?v=z4h1Vd3bzWg

10/12 - https://www.youtube.com/watch?v=b3OaMxcra_M

11/12 - https://www.youtube.com/watch?v=wmhw-gEc7Sw

Acesse também o canal da SED no Youtube: https://www.youtube.com/educacaoms