Evento sobre o uso de tecnologias terá participação de procurador do Estado

O I Congresso Interinstitucional de Diálogos entre Direito e Tecnologia – impactos da Covid-19 no uso de tecnologias no Direito e Educação – será realizado de 19 a 21 de outubro.

Com a proposta da perspectiva de compartilhamento de saberes e troca de experiências entre cursos diferentes e entre instituições de Ensino Superior, a iniciativa é promovida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas. Acadêmicos, docentes, pós-graduandos e toda a comunidade que tenha interesse pelo assunto podem participar.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 de outubro pelo endereço eletrônico https://www.even3.com.br/ciddtec/ . O evento terá 13 painéis com a participação de diversas autoridades nas áreas de discussão e será transmitido pela plataforma Youtube.

A conferência de abertura com o tema “Inteligência artificial e os desafios humanos – uma visão de casos julgados” será proferida pelos palestrantes Felipe Calderón Valencia, PhD e professor da Universidad de Medellín, e Valter Moura do Carmo, doutorado sanduíche na Universidade de Zaragoza (Espanha) como mediador.

Já o debate de encerramento com a temática – “Direto e tecnologia – impacto da pandemia covid-19 no ordenamento jurídico” contará com a presença dos palestrantes Gustavo Gottardi, doutorado em Direito pelo Instituição Toledo de Ensino/Bauru, e Fábio Jun Capucho, doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e procurador do Estado de Mato Grosso do Sul como ministrante.

Karla Tatiane, PGE

Foto: Divulgação