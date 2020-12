Evento que valoriza o papel da profissional de ti no mercado de trabalho, chega em sua 3° edição

Realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), o 3° Encontro de Mulheres na Tecnologia da Informação - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), o 3° Encontro de Mulheres na Tecnologia da Informação (Emutec), que acontece nessa quinta-feira (03), às 18h, será transmitido 100% online este ano, devido às normas de biossegurança.

Nesta versão, as convidadas irão abordar assuntos com temas técnicos e do dia a dia, além de falar sobre carreira e mercado de trabalho para mulheres na área da tecnologia com o objetivo de fomentar e estimular outras mulheres a ingressarem no mercado de TI. O evento acontece também em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

O Diretor-Presidente da Agetec, Paulo Cardoso, relembra que “a área de tecnologia é apontada como uma das mais promissoras e que mais cresce atualmente, com novas vagas abertas constantemente, mas que ainda há uma disparidade quando falamos em oportunidades entre homens e mulheres”, aponta, acrescentando que a gestão do prefeito Marquinhos Trad sempre apoiou mulheres a frente de projetos, organizações e em todos os lugares de chefia. “Competência e comprometimento não tem gênero”, ressalta.

Para a gerente de implementação de serviços de infraestrutura da Agência, Elaine Rodrigues, o evento vem se consolidando e traz novas perspectivas de mercado. “É primordial discutir sobre o cenário atual e como a mulher pode ser e de fato é, peça chave para a valorização do mesmo. Profissionais qualificadas e que transpassam a barreira do preconceito que há pouco tempo, eram preteridas em uma análise curricular, por exemplo, hoje somam e enriquecem o mercado”, elucida Elaine, que também é a coordenadora do Encontro.

A discussão sobre a posição de mulheres nesta área vem, a cada ano, ganhando robustez. O tema é essencial, pois toca numa ferida antiga do setor, pois por muito tempo, a disparidade entre o número de homens e mulheres, sempre foi grande. Inclusive, no coeficiente salarial.

Mas conforme estudo da McKinsey & Company “Women in the Workplace 2019”, a representação de mulheres no setor da TI, cresceu em 24% nos últimos cinco anos. O dado é promissor e bastante esclarecedor quanto ao movimento pela diversidade que vem crescendo. Contudo, de acordo com o mesmo estudo, há muito que melhorar.

“É isso que queremos mostrar. Que podemos contribuir igualmente como nossos colegas nesta área, que já é o futuro das profissões”, pontou Elaine.

A 3° edição do EMUTEC convidou seis palestrantes que irão, simultaneamente, estar online a partir das 18h, horário marcado para começar o evento. Após as palestras, serão respondidas perguntas relacionadas à temática do encontro, em um bate papo leve e descomplicado.

Para participar do 3° EMUTEC, você pode se inscrever pelo link: https://bit.ly/EMUTEC