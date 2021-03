Evento on-line da Sedhast para os 79 municípios de MS começa nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) realiza a partir desta segunda-feira (1°) o Webinário “SUAS em Movimento: Ações Prioritárias para Gestão da Assistência Social”, com transmissão pelo link https://www.youtube.com/watch?v=jQ1KCNeoSQ4. O evento é destinado aos gestores municipais, trabalhadores, conselheiros da assistência social e público em geral.

Realizado por meio da Superintendência da Política de Assistência Social (Supas), a ação tem programação até a quarta-feira (3). O SUAS em Movimento, coordenado pela Supas/Sedhast é composto por ações de articulação e de estratégias que possibilitam orientações, acompanhamento, capacitação e monitoramento. O Webinário é uma das ferramentas para diálogo sobre a assistência social em MS.

Na oportunidade serão abordadas temáticas relacionadas ao novo cenário e desafios ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no país e no Estado. O objetivo principal é oferecer para as gestões municipais esclarecimentos e assessoria técnica, promovendo a operacionalização dos serviços socioassistenciais de forma clara e efetiva.

O Webinário tem carga horária de 12h/a com certificação. Para fazer a inscrição é necessário acessar o link http://www.cursos.ms.gov.br/EscolaSuas. Clique aqui para acessar a programação completa.

Leomar Alves Rosa, Sedhast